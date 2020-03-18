'Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı' açıklaması ne anlama geliyor?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, koronavirüsün Türkiye'deki yayılma hızına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı' dedi ve şu ana kadar az test yapıldığını belirterek kritik eşiğe günler öncesinde ulaşılmış olabileceğini dile getirdi. Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. İlker Belek, açıklamayı soL'a değerlendirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, koronavirüsün Türkiye'deki yayılma hızına ilişkin açıklamada bulundu.

"Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası" diyen Azap, "Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız" değerlendirmesini yaptı.

'GEREKLİ ÖNLEMLER YA HİÇ ALINMADI YA DA ÇOK GEÇ ALINDI'

Azap'ın açıklamasını soL'a değerlendiren Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. İlker Belek, "Türkiye en başından beri gerekli önlemleri ya geç aldı ya da hiç almadı. Örneğin ibadethaneler, kafeler, AVM’ler hala açık. Öte yandan şüpheli vakalardan numune alarak test yapmakta da çok kısıtlı davranarak, vakaların önemli kısmını kaçırmış oldu. Alpay hoca da bunu belirtmiş zaten" dedi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi olarak bu noktalara en başından beri özellikle vurgu yaptıklarını, hükümeti ve bilim kurulunu sürekli uyardıklarını dile getiren Belek, "Salgında tanı koymak kritik noktadır. Çünkü ancak tanı koyduğunuz hastaları ve yakınlarını karantinaya alarak salgının yayılmasını durdurabilirsiniz" diye konuştu.

'ŞÜPHELİ VAKA TANIMI ÇOK KISITLI TUTULDU'

Tanı koymak için şüpheli vakalara test yapılması gerektiğini belirten Belek, "Türkiye şüpheli vaka tanımını çok kısıtlı tuttu. Son 14 gün içinde salgının görüldüğü bir ülkeye gitmemişseniz veya son 14 gün içinde tanı konulmuş bir hasta ile yakın temasınız olmamışsa veya covid-10 enfeksiyonu şüpheniz olsa da hastaneye yatırılacak kadar hasta değilseniz, hekim zatürre tanısı koymuş olsa bile test isteyemiyor. Bu yaklaşımın bir an önce değiştirilmesi gerekir. Çin’in salgınla mücadeledeki başarısını sağlayan unsurlardan birisi kısa süre içinde bu değişimi hayata geçirmiş olmasıdır" ifadesini kullandı.

'UMARIM İTALYA'DAN DAHA KÖTÜSÜ OLMAZ'

Bu konuda çok önemli bir eksiklik daha olduğunu vurguyalayan Belek, şöyle konuştu:

"Türkiye’de test almak için kendisinden şüphelenen bireyin sağlık kurumuna başvurması gerekiyor. Bu konuda ancak birkaç gün önce değişiklik yaparak 184 hattını devreye soktular. Ama bu da yetmez. Bu salgın aktif sürveyans sistemi gerektiriyor. Yani sağlık personeli evleri, işyerlerini (çünkü hala açık işyerleri) gezerek tarama yapmalı. Şüphelendikleri vakalardan yerinde numune almalı. Çin bunu da uyguladı. Bizde ise birinci basamak sağlık sistemi neredeyse dağıtılmış olduğu için bunu yapacak hali zaten yok gibi.

Alpay hoca bundan İtalya olmamak için uğraşmalıyız demiş, umarım daha kötüsü olmaz."