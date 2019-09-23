Türkiye'nin komünist gençleri #buradayız dedi

Türkiye Komünist Partisi'nin gençlik içindeki örgütlenmesi olan Türkiye Komünist Gençliği, üniversite ve liselerde yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Örgütlenme ve etkinliğini sosyal medyaya #Buradayız etiketi ile taşıyan TKG, saat 21.00'de başlattığı duyurularını sürdürüyor.

Buradayız!

Üniversiteler ve liseler bu yıl bu tek kelimelik sloganla yeni yıla girdi. "Yaprak kımıldamıyor" denilen bir zamanda Türkiye Komünist Gençliği okullarda boy gösteriyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin gençlik içindeki örgütlenmesi olan Türkiye Komünist Gençliği, üniversite ve liselerde yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Örgütlenme ve etkinliğini sosyal medyaya #Buradayız etiketi ile taşıyan TKG, saat 21.00'de başlattığı duyurularını sürdürüyor.