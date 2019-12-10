'Türkiye Baltık Planı'nı kabul etti'

Polonya Cumhurbaşkanı danışmanı Krzysztof Szczerski, Türkiye'nin Baltık Planı'nı NATO'nun Londra'daki zirvesinde kabul ettiğini dile getirdi. Danışman, bundan geri dönüş olamayacağını da belirtti.
Salı, 10 Aralık 2019 09:16

Polonya Cumhurbaşkanı danışmanı Krzysztof Szczerski, Türkiye'nin Polonya-Baltık ülkeleri için ön görülen savunma planını kabul ettiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ''Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" sözlerine ithafen konuşan danışman, ''NATO zirvesinde alınan karardan geri dönüş olamaz. Hem Polonya-Baltık ülkeleri hem de Türkiye için savunma planları için karar alındı, şimdi de bu planların uygulamasını bekliyoruz. Bu bir askeri mesele.'' dedi.

 