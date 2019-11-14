Türk Telekom Stadı'nda İzlanda milli marşı ıslıklandı

Türk Telekom Stadı'nda Türkiye-İzlanda milli takımlarının karşılaşması öncesinde İzlanda milli marşı ıslıklandı.

Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı konuk eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşması öncesinde İzlanda milli marşı bazı taraftarlarca ıslıklandı.





2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde iki takım 10 Haziran'da İzlanda'da karşı karşıya gelmişti.

Karşılaşma öncesinde Türkiye milli takımı kafilesi Keflavik Havalimanı'nda bekletilmişti. Bu sırada gazetecilere açıklama yapan futbolcu Emre Belözoğlu'na da bir kişi tarafından bulaşık fırçası uzatılmıştı.

Fırçayı uzatan Belçika vatandaşı Corentin Siamang daha sonra yaptığı açıklamada hareketinin mizah amaçlı olduğunu, hakaret etme niyetinin bulunmadığını belirterek “üç saat beklemelerinin benimle alakası yok” demişti.

Olayın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson'a resmi bir mektup yazarak "gereğinin yapılması"nı istemişti.

İzlanda’daki havaalanı servis sağlayıcısı Isavia da yaptığı açıklamada kafilenin iddia edildiği gibi 3 saat değil 80 dakika bekletildiğini, kafilenin çantalarında çok sayıda elektronik cihaz ve sıvı olması nedeniyle güvenlik kontrollerinin uzun sürdüğünü bildirmişti.

