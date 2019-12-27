TKP: Kanal İstanbul'a karşı buluşuyoruz!

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü, 'Kanal İstanbul'a neden karşıyız, neler yapabiliriz?' başlığıyla bu hafta sonu kentin çeşitli noktalarında toplantılar düzenliyor.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, Kanal İstanbul projesine karşı İstanbul'un çeşitli noktalarında toplantılar yapacağını duyurdu.
TKP'nin internet sitesinden yaptığı duyuru şu şekilde;
Rantınız batsın!
Kentimize sahip çıkmak için bir araya geliyoruz
İstanbul'u felakete doğru sürükleyecek olan Kanal İstanbul projesi derhal durdurulmalıdır.
TKP bütün emekçi insanlarımızı bu hasta sınıftan ve bir akıl hastalığının ürünü olan projelerinden kurtulmak için saflarına, örgütlenmeye çağırıyor. TKP İstanbul İl Örgütü Kanal İstanbul projesini konuşmak üzere, bu hafta sonu İstanbul'un pek çok farklı noktasında toplantılar düzenliyor.
Buluşmaların yer ve saat bilgileri şöyle:
- 28/12/2019 Cumartesi günü saat 18:00'de İstanbul Sarıyer Semt Evi (Sarıyer Merkez mah. Sefir sok. No:23 Sarıyer)
- 28/12/2019 Cumartesi günü 15:30 Beyoğlu Semt Evi (Kamer Hatun Mah. Aynalı Çeşme Cad. No:6/A Beyoğlu)
- 28/12/2019 Cumartesi günü saat 17:00 TKP Şişli İlçe Örgütü (Merkez Mh. Büyükdere Cad No:19 Sürek apt. Kat.2 D:4)
- 29/12/2019 Pazar günü saat 15:00 TKP Beşiktaş İlçe Örgütü (Çırağan Caddesi, No: 21, Dr. Nazım Apt. Kat 1 Daire no1 Beşiktaş)
- 29/12/2019 Pazar günü saat 14:00 TKP Bakırköy İlçe Binası (Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No:26 D:7 Bakırköy)
- 29/12/2019 Pazar günü saat 16:00 İçerenköy Semt Evi (İçerenköy Mah. Seyhan sok. No 13/1A)
- 29/12/2019 Pazar günü saat 17:00 Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (Osmanağa, Ali Suavi Sok. No:7, 34714 Kadıköy/İstanbul)
- 29/12/2019 Pazar günü saat 18:00 Gazi Semt Evi (Gazi Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, 1368 Sokak, No: 4/2 Sultangazi / İstanbul)
- 29/12/2019 Pazar günü saat 17:00 Kartal Uğur Mumcu Semt Evi (Uğur Mumcu mah. Akasya sok. Atölyeler sitesi 6. blok Kartal (Karadut pastanesi karşı sokağı))
- 29/12/2019 Pazar günü saat 13:00 Selimiye Semt Evi (Selimiye Mah. Selimiye Kışla Cad. No:30 Üsküdar)