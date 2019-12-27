TKP: Kanal İstanbul'a karşı buluşuyoruz!

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü, 'Kanal İstanbul'a neden karşıyız, neler yapabiliriz?' başlığıyla bu hafta sonu kentin çeşitli noktalarında toplantılar düzenliyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, Kanal İstanbul projesine karşı İstanbul'un çeşitli noktalarında toplantılar yapacağını duyurdu.

TKP'nin internet sitesinden yaptığı duyuru şu şekilde;

Rantınız batsın!

Kentimize sahip çıkmak için bir araya geliyoruz

İstanbul'u felakete doğru sürükleyecek olan Kanal İstanbul projesi derhal durdurulmalıdır.

TKP bütün emekçi insanlarımızı bu hasta sınıftan ve bir akıl hastalığının ürünü olan projelerinden kurtulmak için saflarına, örgütlenmeye çağırıyor. TKP İstanbul İl Örgütü Kanal İstanbul projesini konuşmak üzere, bu hafta sonu İstanbul'un pek çok farklı noktasında toplantılar düzenliyor.

Buluşmaların yer ve saat bilgileri şöyle: