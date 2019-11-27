Talat Atilla’dan yeni iddia: Bana haberi getiren aktif bir CHP milletvekili

'Saray'a çıkan CHP'li' iddiasının kaynağı olan Talat Atilla, yeni bir açıklama yaparak, kendisine bilgi veren kişinin aktif bir CHP'li vekil olduğunu öne sürdü.

“Saray’a çıkan CHP’li” iddiasının kaynağı Talat Atilla, konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Atilla, kendisine bu haberi getiren kişinin aktif bir CHP milletvekili olduğunu iddia etti. Atilla, daha önce kendisine bu iddiayı getiren ismin bir CHP'li olduğunu söylemiş, ancak milletvekili olup olmadığına dair bir bilgi vermemişti.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Atilla, “Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na ‘yüzde yüz’ diye onaylatmıştır” iddiasında bulundu.

4) Vicdanıma borçlu olduğum 2 yanıt bunlardır.

Bu iki konudan dolayı üzgünüm.

Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum...

Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir.

Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır. — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 27, 2019

Talat Atilla, daha önce yaptığı bir açıklamada ise haber kaynağını açıklamayacağını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmin Turan, 20 Kasım tarihli köşe yazısında “9 Kasım’da bir CHP’linin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü" yazmıştı.

İddianın tartışma konusu olmasıyla birlikte Rahmi Turan, “söz konusu CHP’linin Muharrem İnce olduğunu” öne sürmüştü.

Rahmi Turan, haberi aldığı kaynağın kimliğini gizli tutarken, gazeteci Talat Atilla, Odatv’ye “Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim” şeklinde demeç vermişti.

Sözcü yazarı Turan ise bu beyan üzerine yine Sözcü üzerinden “Saray’daki CHP’li” yazısındaki bilginin kendisine Talat Atilla’dan geldiğini açıklamıştı.

RAHMİ TURAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

'Saray'a giden CHP'li' iddiasını köşesine taşıyan Sözcü yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce'den özür dilemişti.