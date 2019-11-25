Kılıçdaroğlu: Bazı CHP’liler Saray'a gitti...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Saray'a giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği iddiasına ilişkin konuştu.

"Bana da ‘Bazı CHP’liler saraya gitti’ şeklinde duyumlar geldi" diyen Kılıçdaroğlu, "Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. 'Dedikodudur' dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan’ın CHP’yi karıştırma girişimi için ‘Doğrudur’ dedim" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Erdoğan’ın CHP’yi karıştırmak ve partinin içişlerine müdahil olmak için birçok şey yaptığını biliyoruz. Millet İttifakı’nı karıştırmak, dedikodu üretmek ve devletin yetkililerini kullanmak gibi. Böyle bir şey olunca (haber yayınlanınca) ‘Doğrudur’ dedim. Bu olayı Rahmi Turan yazdığı zaman bir şey demedim. “Gazeteci haber almıştır” dedim. Bir yorumdur. Rahmi Turan, ertesi gün devam etti. Üçüncü gün Fox TV’ye çıktığımda, bu soru soruldu. Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor.

(Muharrem İnce’nin iddiaları) Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir.