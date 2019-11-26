'Saray'a giden CHP'li' iddiasını köşesine taşıyan Sözcü yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce'den özür diledi.

"Saray'a giden CHP'li" iddiasını köşesine taşıyan Sözcü yazarı Rahmi Turan, özür diledi.

"Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç say fada) yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" diyen Turan, şu ifadeleri kullandı: