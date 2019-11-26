Rahmi Turan özür diledi

'Saray'a giden CHP'li' iddiasını köşesine taşıyan Sözcü yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce'den özür diledi.
Salı, 26 Kasım 2019 08:43

"Saray'a giden CHP'li" iddiasını köşesine taşıyan Sözcü yazarı Rahmi Turan, özür diledi.

"Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç say fada) yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" diyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

 

Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:

– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Er doğan'dan…

– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhur başkanı adayı Muhar rem İnce'den…

– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür dili yorum.

Bunu bir “trafik kazası” gibi kabul etmek gerekiyor.

Kasıtlı olmadan, dikkatsiz lik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!

 