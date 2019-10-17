Tacizci akademisyen görevinden atıldı

YÖK, kadın öğrencileri taciz ettiği iddia edilen akademisyenin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'nde görevli bir öğretim üyesinin, kadın öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları sonrası karar verildi.

YÖK, öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

Konu sosyal medyada bir öğrencinin yaptığı "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" paylaşımıyla gündeme gelmiş, üniversiteden de konuya ilişkin açıklama gelmişti.

Rektörlükten yapılan açıklamada şöyle denilmişti: