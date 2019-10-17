Tacizci akademisyen görevinden atıldı

Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'nde görevli bir öğretim üyesinin, kadın öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları sonrası karar verildi.
YÖK, öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.
Konu sosyal medyada bir öğrencinin yaptığı "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" paylaşımıyla gündeme gelmiş, üniversiteden de konuya ilişkin açıklama gelmişti.
Rektörlükten yapılan açıklamada şöyle denilmişti:
"Rektörlüğümüze gelen bir ihbar üzerine, 5 Mart 2019 tarihinde ivedi olarak disiplin soruşturması açılmış olup, bahse konu iddiaların niteliği ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği soruşturma hassasiyetle tamamlanmıştır. Akabinde, disiplin soruşturması sonucunda hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) bildirilmiştir. Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir."