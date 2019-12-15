Süleyman Soylu'dan 'Las Tesis' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te 'Las Tesis' dansı eylemlerini destekleyen vekillere, 'Eğer dans da olacaksa hepimiz dans edelim fakat bu Türkiye'de polise, hakime, devlete, Başkan'a 'tecavüzcü' ve 'öldüren' demeyi gerektirmiyor' diye konuştu.

Genel Kurul'da konuşan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkati çekmek için yapılan "Las Tesis" dansı eylemini Meclis'e taşıdı. Sütlü'nün "Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" ifadesinin ardından CHP'li vekiller sıra kapaklarına vurarak söz konusu dansın sözlerini söyledi.

HDP Grubu’nun da destek verdiği söz konusu eylemde, CHP'li bazı milletvekilleri şiddet gören ve öldürülen kadınların fotoğraflarını da gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şarkının sözlerindeki "Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hakimler, devlet ve başkan" şeklindeki ifadelere ilişkin, "Eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse Meclis de duysun. Eğer bu Meclis, 'Bunları söylemeye devam etsinler’ derse ben İçişleri Bakanıyım, kanuna rağmen, Anayasa'ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım" diye konuştu.

Bakan Soylu, milletvekillerinin de bakanların da sorumlu olduğunu söyleyerek, "Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hakimler, devlet..." diye bir grubu çerçeve içerisine almamak gerektiğini söyledi. Söz konusu dansın sözlerinin Şili'de ortaya çıktığına işaret eden Soylu, "Dans, elbette ki dans… O zaman CHP Grubu 'Tecavüzcü demekte bir mahzur yok' desin. 'Tecavüzcü polis…' Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Soylu ayrıca "Polis 2 kadını öldürdü, onun için çıktı. Yani sizin söylediğiniz sebeple çıkmadı. Bu Almanya'da yok ama siz kendiniz buna bir mana üretebilirsiniz. Fakat bu Türkiye'de polise, hakime, devlete, Başkan'a 'tecavüzcü' ve 'öldüren' demeyi gerektirmiyor. Eğer dans da olacaksa hepimiz dans edelim ayrı da en çok dansı Latin Amerika yapıyor, ne durumda olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.