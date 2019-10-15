Şirin Ünal'ın verdiği ifade ortaya çıktı

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın, evinde çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili olaydan 11 gün sonra ifade verdiği ortaya çıktı.

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın, 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili verdiği ifadede, "Kızım, Duygu ‘Baba Nadira kapıyı kapattı, silah sesi geldi’ diye seslendi. O arada ben de hemen odaya koştum. Kapı kilitliydi. Omuzumla kapıyı açmaya çalıştım. Ancak başarılı olamadım" dediği ortaya çıktı.

4 EKİM'DE SAVCIYA İFADE VERDİ

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, soruşturma kapsamında Şirin Ünal’ın hem evinde, hem de Ankara Adliyesi’nde ifadesinin alındığı öğrenildi. 4 Ekim’de soruşturmayı sürdüren savcının odasında ifade veren Şirin Ünal’ın şunları kaydetdiği belirtildi:

“Kızım, Duygu ‘baba Nadira kapıyı kapattı, silah sesi geldi’ diye seslendi. O arada ben de hemen odaya koştum. Kapı kilitliydi. Omuzumla kapıyı açmaya çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Kızıma 112 ve 155’i arayalım dedim. Bu esnada kızım Duygu ve diğer çalışan bodrum katından merdiven getirdi. Bu merdivenle kapıyı kırmaya çalıştık ancak merdiven kırıldı. Sonra kızım Duygu daha büyük bir merdivenle bahçeden odanın balkonuna ulaşmaya çalıştı ancak balkon kapısının da kilitli olduğunu söyledi. Bu arada polis ve 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Bu esnada polis ekiplerinin kapıyı açmak için kullanmış olduğu çekiç de kırıldı. Görevlilerin yaptığı çalışmalar sonucu kapının kırılması sağlandı. Kapı kırıldıktan sonra içeriye girebilen görevliler Nadira’yı hastaneye götürdü. Evimde iki çalışanım vardı. Nadira da kızım gibi sevdiğim, koruduğum bir kişiydi.”

GÜNLÜKLER ÇEVRİLİYOR

Olay sonrasında Kadirova’nın Özbekçe yazdığı günlüğüne el konulmuştu. Savcılık, günlüğün Türkçeye çevrilmesi talimatı verdi. Psikayatri uzmanlarının da genç kadının ruh halini belirlemek için bir rapor hazırlayacağı bildirildi.