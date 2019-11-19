Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri için ihaleye çıkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'genel bütçeden yapılacak' dediği 6 bin 100 yataklı üç şehir hastanesinin ihale programı açıklandı. İhale duyurularındaki verilere göre, üç hastane için toplam 1,5 milyon metrekareden fazla kapalı alan belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın şehir hastanelerinin artık Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli yerine “genel bütçe kaynaklarıyla” yapılacağını belirtmesinin ardından üç şehir hastanesi ile ilgili ihale süreci başladı. KÖİ ile yapılması planlanmasına karşın Ekim ayında ihalesi iptal edilen İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin aralarında bulunduğu üç şehir hastanesinin “Uygulama Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” için ihale tarihleri belli oldu.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP), 4 bin 200 yataklı İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi için 19 Kasım’da, 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi ve 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanesi için de 23 Kasım’da ihale yapılacağı duyuruldu.

EKAP’ta yayımlanan ihale dökümanlarında, verimsizliği nedeniyle sürekli eleştiri konusu olan büyük alan mantığının devam ettirildiği görüldü. KÖİ ile yapımı planlanmasına karşın Ekim ayında ihalesi iptal edilen İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin teknik şartnamesine göre, 1 milyon 113 bin metrekarelik kapalı alan belirlendi. Ordu Şehir Hastanesi’nin de yaklaşık 216 bin metrekarelik kapalı alanda yapılacağı belirtildi. Sakarya Şehir Hastanesi’nin ise yaklaşık 240 bin metrekarelik kapalı alanda olacağı kaydedildi.

KÖİ modeli ile yapılan ve yapımı süren 20 şehir hastanesi için toplamda 40 milyar doların üzerinde kira ve hizmet bedeli ödemesine ise devam edilecek.

'UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİ'

Habere göre, ihalelerle ilgili konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları kamu zararı edildiğini itiraf eder nitelikteydi. KÖİ modelinden vazgeçildiğini açıklaması olumlu bir gelişme fakat yetersiz. Şehir hastanesi açma ısrarından vazgeçilmelidir” dedi.

Pala, “Şehir hastanelerinde bir yatak başına Ankara Etlik’te 313 metrekare, Bursa ise 351 metrekare düşüyor. Bir hasta yatağı başına bu kadar alan yarattığınızda burayı nasıl ısıtacaksınız, nasıl soğutacaksınız, nasıl temizleyeceksiniz? Hastanın, yakınının hemşirenin, doktorun ulaşımını sürekli hızlı şekilde nasıl sağlayacaksınız? Mavi kod sisteminde mesafeler o kadar uzun ki, sağlık çalışanları gelene kadar hasta yaşamı riske atılabilir. Bunların hiçbirisi düşünülmeden yapılan bu uygulamalardan vazgeçilmelidir”diye konuştu.