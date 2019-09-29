Fay hattı üzerine Şehir Hastanesi kurulmuş

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin Doğu Anadolu fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin yer aldığı bölgenin Doğu Anadolu fay hattı üzerine yapıldığı belirtildi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan bir mühendis, yapılan bütün uyarılara rağmen 400 yataklı Necip Fazıl Hastanesi’nin fay hattının üzerine yapıldığını ve hastanenin inşa edildiği zeminin ise bataklık bir alana olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin de hastane yapılırken bu konuda önemli uyarılar yaptığı belirtilirken, olası bir depremde Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin ayakta kalmasının zor göründüğü de bizzat deprem ve yer bilimciler tarafından resmi olmasa da gayri resmi olarak ortaya koyulduğu ifade edildi.

Aynı tablonun Kahramanmaraş Pazarcık’ta da yaşandığı iddia edildi. Pazarcık’ta hastane arazisinin kazı işlemlerinde 1 metreden su çıktığı, Doğu Anadolu Fay Hattının Gölbaşı ile Türkoğlu segmenti arasındaki 89 km’lik alanda bulunan tüm yerleşim yerlerinin büyük tehlike altında olduğu ve Pazarcık devlet hastanesinin yer seçiminin de bataklık bölgesinde yapılmasının rant ile ilgili olduğu öne sürüldü.

KONYA’DA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ DE FAY HATTI ÜZERİNDE

Kahramanmaraş Şehir Hastanesi’nin fay hattı üzerine yapılmasının bir ilk olmadığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nin geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan yeni binasının olumsuz rapora rağmen fay hattı üzerine yapıldığı belirtilmişti.