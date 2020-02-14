'Müdür yardımcısıyım' dedi: Suriyeli çocuğa cinsel istismar!

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda 4'üncü sınıfa giden Suriyeli S., okulda görevli bir memur tarafından istismara maruz kaldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda 4'üncü sınıfa giden Suriyeli S., okulda bazı öğrencilere kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan memur İsmail S.'nın cinsel istismarına maruz kaldı.

7 Şubat Cuma günü gerçekleşen olay anne R. D'nin çocuğunun şikâyeti üzerine Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne gitmesiyle ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriyeli öğrenci tacizin ardından yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: "Odada 10 dakika kadar kaldık. Sonra 5 lira verdi zorla. Ben de dışarıya çıktım. Parayı çöpe attım. Ben bunu N. isimli öğretmenime anlatmaya çalıştım ancak bana şu an müsait değilim sonra anlat dedi. Ben sınıfta çok ağladım. Sonra olanları anneme anlattım. Annem beni özel doktora götürdü"