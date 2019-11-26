MFÖ Saray'dan ödül aldı: 'Gurur duyduk'

Sinema, edebiyat, mimarlık, geleneksel sanatlar gibi pek çok alanda dağıtılan 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. İslamcı siyasetin önde gelen karakterlerinden eski bakan yardımcısına AKP'ye yakın isimlerin yer aldığı listede, müzik dalında ödül MFÖ grubuna verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri dün açıklandı.

Edebiyat alanında Nuri Pakdil'e, sinema alanında Mesut Uçakan'a, resim alanında Devrim Erbil'e, geleneksel sanatlar alanında Fuat Başar'a, mimarlık alanında Doğan Kuban'a, sosyal bilimler alanında Ahmet Yaşar Ocak'a, vefa alanında Ahmet Haluk Dursun'a, müzik alanında ise MFÖ'ye ödül verildi.

ÖDÜL ALAN İSİMLER BİR YERDEN TANIDIK

Vefa ödülü verilen ve Ağustos ayında trafik kazası sonucu ölen Ahmet Haluk Dursun ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, sosyal bilimler alanında ödül verilen Ahmet Yaşar Ocak'a, "İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları" nedeniyle ödül verildiği açıklanırken, mimarlık alanında Doğan Kuban'a, "İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla" ödül verildiği belirtildi.

Geleneksel sanatlar alanında ödül verilen Fuat Başar'ın ise "hat ve ebru sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla" ödülü hak ettiği söylendi.

Edebiyat alanında ödül verilen ve geçtiğimiz ay ölen İslamcı yazar Nuri Pakdil, daha önce düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde "Ne mutlu müslümanım diyene" sloganı atmış, "Atatürk'e karşı mısınız" sorusuna da, "Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir" yanıtı vermişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül töreninde kürsüye çıkıp konuşma yapan 83 yaşındaki yazarı ayakta dinlemiş ve alkışlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 2017 yılında Nuri Pakdil'i ziyaret etmiş, konu basının da gündemine girmişti. Pakdil ayrıca bir gazeteye verdiği röportajda cumhuriyet okullarında okuyanlarının çoğunun "din düşmanı ve emperyalist işbirlikçi" olduğunu savunmuştu.

AKP'yle arası iyi olan ve sinema alanında ödül verilen Mesut Uçakan da, Erdoğan'ın Saray'daki "Milli Mirasımız ve Gelecek Tasavvurumuz" temasıyla yaptığı toplantıya katılmıştı. Sözkonusu toplantıya katılanlar arasında "Erdoğan'a oy vermeyen imansızdır" diyen Kadir Mısıroğlu'ndan, 1969'daki "Kanlı Pazar" olayının provokatörü Mehmet Şevket Eygi'ye kadar sağ ve muhafazakâr siyasetinin önde gelen pek çok ismi de yer almıştı.

MFÖ'DEN FUAT GÜNER: MUTLUYUZ

MFÖ üyelerine de müzik alanında ödül verilmesinin ardından görüştüğümüz grup üyelerinden Fuat Güner, ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Fuat Güner şunları söyledi:

"Bu kadar yıl müzikle uğraş, bu kadar eser üret, bunlar halkın beğenisini kazansın sonra da ödüller alın. Herhalde bir sanatçının yaşayacağı en güzel anlar bunlar. Nitekim o, 'Yüzyıl Ödülü' de aldığımızda, çok mutlu olmuştuk. Şimdi bu da çok kıymetli bir ödül. Bunu da almaktan dolayı tabii çok mutluyuz. Kim layık görmüşse, kim seçmişse teşekkür ediyoruz. Ödüller her zaman sanatçının hayat ışığıdır. Size onlar doğru yolda olup olmadığınızı da gösterir aslında. Yani ne kadar çok üretmişiz bugüne kadar ki yüzlerce parça ve bunlar hakikaten kaç jenerasyon konserlerde karşımızda söyleniyor. Bunun tadı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tabii size bir müddet sonra da ödül olarak geri dönüyor. İşte bunları yaşamak, tatmak mutluluk verici. Dolayısıyla böyle bir ödül aldığımızdan dolayı da mutluyuz."

'GURUR DUYUYORUZ'

Grup üyelerinden Özkan Uğur ise ödülün politik olduğu tartışmaları sorumuz üzerine, önce konunun bu tarafına girmek istemediğini, ödül aldıkları için gurur duyduklarını söyledi. Ödül alan isimleri ve geçmişlerini hatırlattığımız Uğur, "Ben ilk defa sizden duyuyorum. Biz ödülümüzü aldık, bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

Uğur şöyle konuştu:

"49 yıldır bu işin içindeyiz. Her zaman iyiyi, doğruyu, güzeli hedefledik, müziğimizle. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe de çalışmalarımıza devam edip, ülkemize kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz işte. Olay budur. Buna politik bir şey eklemeyelim artık."