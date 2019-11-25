Saray’ın ‘edebiyat ödülü’ geçen ay ölen İslamcı yazara

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahipleri açıklandı.
“Edebiyat” alanında ödülün “Ne mutlu müslümanım diyene” sözleriyle hatırlanan ve geçen ay ölen İslamcı yazar Nuri Pakdil’e verilmesi kararlaştırıldı.
“Müzik” alanında MFÖ’ye verilen ödül, “sinema” alanında Mesut Uçakan, “resim” alanında Devrim Erbil, “geleneksel sanatlar” alanında Fuat Başar, “mimarlık” alanında Doğan Kuban, “sosyal bilimler” alanında ise Ahmet Yaşar Ocak’a verilecek. Bu yılki “vefa ödülü”nünse A. Haluk Dursun’a verileceği açıklandı.