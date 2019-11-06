Meclis LÖSEV'e yine gözlerini kapadı

LÖSEV tarafından 4 milyon yurttaşın bağışlarıyla inşa edilen ve yıllardır tam ruhsat alamayan hastaneye ilişkin soru önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda LÖSEV’in 4 milyon yurttaşın bağışıyla kurduğu LÖSANTE’ye tam ruhsat verilmemesi ve hastanenin çürümeye terk edilmesi ile ilgili araştırma önergesi verdi. CHP’li Bingöl’ün önergesi AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

CHP’li Bingöl’ün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma şöyle:

''LÖSEV, bütün olumsuzlukları dikkate alarak tedavi edeceği hasta kapasitesini arttırmak adına sadece vatandaşların katkılarıyla LÖSANTE adlı tam teşekküllü bir hastane inşa etmeyi başarmıştır. Bu hastane 400 yatak kapasitelidir, ki az önce hastane yatak ihtiyacını dikkate aldığımızda bu sayının ciddi anlamda önemli olduğunu görürüz.

'400 YATAĞIN SADECE 75'İNE RUHSATLANDIRMA YAPILMIŞ'

Hastanenin bir diğer özelliği de tüm tıbbi araçların tamamının en yeni teknolojiye haiz olmalarıdır. LÖSEV, LÖSANTE’nin iskan ve ruhsatını da almıştır. Sizinle paylaşacağım sorun, sizin de bildiğiniz gibi hastaneye ruhsat verilmemesi sorunudur. Hastane tam teşekküllü olmasına rağmen 400 yatağın sadece 75’ine ruhsatlandırma yapılmış, geri kalan 325 yatak ise lösemili çocukların hizmetine sunulamamıştır. Sorun bununla da sınırlı değildir. Yoğun bakımlardaki yatak açığı herkesçe bilinen bir gerçek. LÖSANTE’nin 80 yatağının sadece 10 tanesine ruhsat verilmiş, 70 yatak ise çürümeye terk edilmiştir.

4 MİLYON BAĞIŞÇI

Hastanede, yine 10 ameliyathanenin sadece 3’ü kullanılmakta, 7 ameliyathane işlevsiz halde bırakılmıştır. Halkın bir tuğla da sen koy kampanyasına olağanüstü desteği ile yaklaşık 4 milyon bağışçının bağışları ile 100 milyon dolarlık böylesi kapasiteli bir hastane inşa edilmiş ama maalesef bu hastane anlamsız gerekçelerle ruhsatlandırılmamıştır.

Bu araştırma önergesini vermemizin temel sebebi 2000 yılından bu yana hastaneye ruhsat verilmemesinin gerekçelerini bulmak, araştırmaktır.

'BU HASTANENİN TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞMASINI SAĞLAMALIYIZ'

5 siyasi partinin grup başkanvekillerine ve milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum, bu araştırma önergesi kabul edildiği takdirde vakıf hastanesinin varsa eksiği tespit edilip tamamlanması ya da hatalı bir işleyiş söz konusu ise o hatanın giderilmesi rahatlıkla sağlanabilir. Bu araştırma komisyonunun Meclis'e hiçbir yükü olmayacaktır. Sağlık Bakanlığı da hastane de Meclis'e 3-5 dakika mesafededir. Bu Meclis, hastanenin kapısında tedavi bekleyen ve anlamsızca tedavisi geciken çocukların sorunlarını çözmek gibi çok önemli bir görevi yerine getirmiş olacaktır. 4 milyon insanın mütevazı katkılarıyla inşa edilen bu hastanenin tam kapasite ile çalışmasını sağlamalıyız. Yüreğimizin bizi götürdüğü yer vicdani muhasebe yapmaktır. Hepimizi vicdanımızın sesini dinlemeye davet ediyorum.

'BU ÖNERGENİN HİÇBİR YERİNDE SİYASET YOKTUR'

Bu araştırma önergesinin hiçbir yerinde siyaset yoktur. Asla siyasi saiklerle verilmiş bir önerge değildir. Yüzlerindeki maskeyle gözlerini gözlerimize diken çocuklarımızın ellerini tutacağınıza yürekten inanıyor ve hepinize saygılar sunuyorum.''