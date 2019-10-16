Mardin’de sınıra yakın bölgelerde eğitime 2 gün ara verildi

Suriye sınır hattında bulunan Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Mardin Valiliği, bugün yaptığı açıklamada, Suriye'ye dönük harekata ilişkin güvenlik önlemleri kapsamında, 3 ilçesindeki 156 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği duyurulurken, yapılan yazılı açıklamada "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

Daha öncesinde 13 Ekim'den itibaren eğitime üç gün ara verilmişti.