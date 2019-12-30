Libya’ya asker tezkeresinin ayrıntıları belli oldu

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Meclis’e sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ayrıntıları belli oldu.

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkerenin ayrıntıları belli oldu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye’den askeri destek talebinde bulunduğu belirtilen tezkerede Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca “hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde", TSK'nin Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunması için bir yıl süreyle izin verilmesi istendi.

Tezkerede Libya’da Şubat 2011’de “meydana gelen olaylar”ın ardından “demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların, artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapının ortaya çıktığı” ifadelerine yer verilirken, NATO’nun ülkeye düzenlediği bombardımandan ve Kaddafi’nin öldürülmesinden söz edilmedi.

Tezkerede BM kolaylaştırıcılığında bir yıl süren siyasi diyalogun ardından Aralık 2015’te imzalanan Libya Siyasi Anlaşması’nda Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin BMGK kararı uyarınca Libya’yı temsil eden "tek ve meşru hükümet" olarak tanındığı belirtildi.

Libya Siyasi Anlaşması'nda yeri bulunmadığı ve gayrimeşru bir nitelik taşıdığı savunulan Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun 4 Nisan 2019 tarihinde başkent Trablus’u ele geçirmek ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek için başlattığı saldırıların devam etttiği belirtildi.

"Sözde Libya Ulusal Ordusu, dış güçlerden de aldığı destekle saldırılarını sürdürmektedir" denilen tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"Sivilleri ve sivil altyapıyı da hedef alan bu saldırılar nedeniyle Libya’da insani durum giderek kötüleşmektedir. Çatışmalar DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin eylemleri için uygun ortam oluşmasına da sebebiyet vermektedir. Diğer taraftan, Libya toprakları ve kara suları Akdeniz üzerinden gerçekleştirilen uluslararası insan ve göçmen kaçakçılığında da kullanılmaktadır.

Bu gelişmeler, Libya’ya ilaveten Türkiye dahil tüm bölge için de tehdit oluşturmaktadır. Sözde Libya Ulusal Ordusuna bağlı unsurlar, Libya’da faaliyet gösteren Türk şirketleri, Libya’da ikamet eden Türk vatandaşları ile Akdeniz’de seyreden Türk bandıralı gemiler gibi Türk çıkarlarının hedef alınacağı yönünde açıklamalarda bulunmaktadır. Sözde Libya Ulusal Ordusunun saldırılarının durdurulmaması ve çatışmaların yoğun bir iç savaşa dönüşmesi halinde, Türkiye’nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları da olumsuz yönde etkilenecektir."

UMH ASKERİ DESTEK TALEBİNDE BULUNDU

Tezkerede şöyle denildi:

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, tüm bölgeyi etkileyebilecek, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye'den askeri destek talebinde bulunmuştur.

Bu mülahazalar dışında, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.”

TBMM GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tezkerenin görüşülmesi için Genel Kurulu 2 Ocak Parşembe günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı.

