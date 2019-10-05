Kılıçdaroğlu'ndan 'Hamidiye' tepkisi: Su üzerinden bir toplum ayrışır mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait su markası Hamidiye'nin THY ve Vakıfbank tarafından boykot edilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Su bizim hayatımızın bir parçası. Su üzerinden bir toplum ayrışır mı?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait su markası Hamidiye'nin THY ve Vakıfbank tarafından boykot edilmesine tepki gösterdi.

Partisinin 27. dönem 2.Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, "Su bizim hayatımızın bir parçası. Su üzerinden bir toplum ayrışır mı? Su konusunda toplum bölünür mü istediğini içersin" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

-Önümüzdeki seçimlerde de aynı inançla olacağız. Yaşanan ekonomik kriz bütün illerde derinden hissediliyor. Tarımın ağırlıkta olduğu yerlerde çiftçiler perişan. Her erteleme yeni faiz yükü getiriyor. Bu tablo vekil arkadaşlarımıza ayrıntılarıyla anlatılmış durumda.

-Konya son 2 yıldır dışarıya göç veriyor. Bu bile oturup düşünülmesi gereken bir tablo. Gençler tarımdan kurtarıldı. Irak pazarının kapatılması yumurta fiyatlarına yansıdı. Anadolu’daki illerin büyük bir kısmı üretimden koparıldı. Elektrik ve doğalgaza zam vatandaşın sırtında daha büyük bir yük olarak ortaya çıkacak. Çok sayıda firmanın iflas ettiğini arkadaşlarımız raporlarında belirtiliyor. Adıyaman’daki işsiz sayısının 50 bin artması tam bir faciadır.

-Soğan ve patates üreticileri , patates ve soğanı satacak yer bulamıyorlar. Çünkü üretim plansız. Suriyelilerin yoğun olduğu yerlerde işsizlik çok fazla. Vatandaşlar bunun Suriyelilerin gelip çok düşük ücretlerde çalışmasına bağlıyor.

-Su bizim hayatımızın bir parçası. Su üzerinden bir toplum ayrışır mı? Su konusunda toplum bölünür mü istediğini içersin.