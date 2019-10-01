THY'nin sudan rant çıkarma oyunu: Hamidiye gitti Danone geldi

THY'nin yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS, İBB iştiraki olan Hamidiye'den su alım anlaşmasını sonlandırdı. Bundan sonra su alacağını duyurduğu 'Sırma Grup İçecek ve Sanayi Tic. AŞ' ise 2013’te Fransız Danone’ye satılmıştı.

Türk Hava Yolları’nın yer hizmetleri veren iştirak şirketi Turkish Ground Services (TGS), Hamidiye’den su alma anlaşmasını bitirdiğini açıkladı. TGS artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Hamidiye AŞ yerine, Sırma Grup İçecek ve Sanayi Tic. AŞ'den su alacak.

DANONE'YE SATILDI

Benzer bir kararın THY için verilip verilmeyeceği henüz tartışılırken, 2017’yi 659 milyon TL ciro ile kapatan Sırma Grup İçecek ve Sanayi Tic. AŞ'nin yüzde 50.1 hissesi 2013 yılında Fransız içecek tekeli Danone’ye satılmıştı. 2017 yılında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 252'nci sıraya yerleşen Sırma, 35 ülkeye ihracat yapıyor.

DİŞLİ AİLESİNİN SİCLİ KABARIK

THY'nin Hamidiye Su alımını iptal ederek anlaştığı Sırma Su şirketinin sahibi bir dönem Fenerbahçe’nin yönetiminde de yer alan Davut Dişli, ortak olduğu Fransız içecek tekeli Danone ile Sırma Su'yun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na anlaşma gereği bir süre devam etti. Davut Dişli'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2017 sonuna kadar sürdüreceği ancak Danone’un talebiyle bu sürenin uzadığı belirtilmişti. Öte yandan Dişli'nin sessiz sedasız başkanlıktan ayrıldığı ve yerine Floris Sybrand Wesseling isimli birinin geldiği söylentisi yayılmış, Dişli'nin yeğenleri üzerinden yeni bir su markası ile sektöre gireceği iddia edilmişti.

Davut Dişli, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan ve daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hollanda Büyükelçisi olarak atanan Şaban Dişli'nin amcasının oğlu.

Şaban Dişli'nin kardeşi ise 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldığı söylenen ve "Çatı" davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Tümgeneral Mehmet Dişli.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Davut Dişli'nin oğlu Emir Haktan Dişli’nin 2017'deki nikah töreninde nikah şahitliği yapmıştı.