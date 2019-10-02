THY'den sonra Hamidiye'den su alım anlaşması iptalleri sürüyor

THY'nin yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS'nin, İBB iştiraki olan Hamidiye'den su alım anlaşmasını sonlandırmasının ardından Milli Saraylar ve Vakıfbank ile iki bakanlığın da su almayı bıraktığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Türk Hava Yolları’nın (THY) yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS'nin, İBB iştiraki olan Hamidiye'den su alım anlaşmasını sonlandırmasının ardından Milli Saraylar ve Vakıfbank ile iki bakanlığın da su almayı bıraktığını söyledi.

Sputnik'ten Atilla Güner'in haberine göre, RS FM canlı yayınına katılan Balyalı, kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söyledi. "Kültür Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Milli Saraylar vazgeçti Hamidiye almaktan. Vakıfbank su almayı bıraktı" diyen Balyalı, bunun negatif bir kampanya olduğunu söyledi.

Balyalı, "Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok" dedi.

THY'nin yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS, İBB iştiraki olan Hamidiye ile anlaşmasını sonlandırmasının ardından 2013’te Fransız Danone’ye satılan Sırma Grup İçecek ve Sanayi Tic. AŞ'den su alacağını duyurmuştu.