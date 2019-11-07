Kadirova’nın cesedindeki ikinci delik kurşun deliği olmayabilir

AKP'li Şirin Ünal'ın evinde ölen Kadirova'nın intihar etmediği konusundaki şüpheler varlığını koruyor. Öte yandan Kadirova'nın cesedinde 'tespit edilen ikinci kurşun deliği' iddialarına karşı tespit edilen deliğin ilk tıbbi müdahalede açılmış olması ihtimali güçlü görünüyor.

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölen Nadira Kadirova’nın intihar etmeyip bir cinayete kurban gittiği konusundaki şüpheler varlığını koruyor. Kadirova’nın cesedinde tespit edilen ilk kurşun deliği dışında sol koltuk altında da bir delik olduğu Özbekistan’da toprağa verilmeden önce ölüsünü yıkayan kadınlar tarafından anlatılmış, morgda çekilmiş fotoğraflara ulaşanlar bu bilgiyi teyid etmişti.

DW Türkçe haber sitesinde Tunca Öğreten imzasıyla yayımlanan habere göre, bu deliğin Kadirova’ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibinin “göğüs tüpü” uygulaması sonucunda oluşmuş olması muhtemel.

Bu ikinci delik çevresinde “silah artığına rastlanmamış olması” üzerinde duruluyordu. “Silah artığı olması” yakın mesafeden atışa işaret ediyor ve kalbine yakın bir yerdeki asıl mermi deliğinde bunun olması intihar tezini yalanlamayan bir veriydi. Öte yandan ikinci bir mermi deliği olması ve bunun uzak mesafeden atılmış bir mermiye ait olması intihar ihtimalini bir anda çürütecek bir veri. Bu nedenle ikinci delik konusu Kadirova’nın cenazesinden bu yana kamuoyunu meşgul ediyordu. Ölü yıkayıcıların şahitlik ettiği ve morg fotoğraflarının belgelediği ikinci delik sol tarafta kalbin biraz altı hizasında bulunuyordu ve “silah artığı” görünmüyordu.

GÖĞÜS TÜPÜ UYGULAMASI SIRASINDA AÇILMIŞ

DW’nin ulaştığı ‘ölü muayene tutanağı’nda şu ifadeler yer alıyor “21:15 sularında 112 tarafından CPR uygulanarak getirildiği, kalp damar cerrahisi ekibinin girişimi, göğüs tüpü uygulamasına rağmen döndürülemediği…”

İkinci deliğin, göğüs tüpü uygulamasının sonucu olarak oluşmuş olması ihtimali yüksek. Şimdilik silahla yapılmış atışın sonucu olan ikinci bir mermi deliği olduğu kuşkuları zayıflamış görünüyor.

Öte yandan Kadirova’nın milletvekilinin evinde yalnız olmadığı bir halde intihar ettiği görüşüne kuşkuyla bakmak için hâlâ çok neden var.