İyidil kararı sonrası barolardan ortak açıklama

66 baro Metin İyidil’i beraat ettiren İstinaf Mahkemesi üyelerinin görevden alınmasıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Korgeneral Metin İyidil’i beraat ettiren İstinaf Mahkemesi üyelerinin görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapan 66 baro yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine eksiksiz şekilde uyulmasını, bu ilkelere yönelik ihlallerin sonlandırılmasını istedi.

Yerel mahkemece ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Korgeneral Metin İyidil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nce 15 Ocak’ta beraatine karar verilip tahliye edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’nın tahliye kararına yaptığı itirazı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi’nce İyidil tekrar tutuklandı.

İyidil hakkında beraat ve tahliye kararı veren mahkemenin, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden alınarak başka mahkemelere atanmasına tepki gösteren 66 baro yazılı açıklama yaptı.

Türkiye’nin hukuk devleti ilkesi gereği yargının, yasama ve yürütmeden bağımsız olması gerektiğini vurgulayan barolar, açıklamada bağımsız ve tarafsız bir yargının temel hak ve özgürlüklerin korunmasındaki en büyük güvence olduğunu kaydetti.

‘İHLALLERİN SONLANDIRILMASINI İSTİYORUZ’

Baroların yaptığı açıklamada Anayasa’nın 38, 138, ve 159’uncu maddeleri hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın söz konusu olay ile ilgili ‘gerekli talimatları verdik tahliye kararı veren heyet FETÖ’cü’ şeklindeki beyanı Anayasa’nın 138’inci ve 38’inci maddelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Sayın Yargıtay Başkanı ise açıklamasında, beraat kararı veren mahkeme başkanı ve üyelerini kararın arkasından görevden alan HSK’nın bu işleminin yanlış olduğunu beyan etmiştir. Elbette aynı dosya ile ilgili farklı mahkemelerce tam tersine kararların verilmiş olması tartışılmalı ve eleştirilmelidir. Kasıt veya kusur var ise mahkeme heyeti ile ilgili idari ve cezai soruşturma da açılmalıdır. Ancak, mevcut sistem içinde hakim ve savcılar büyük bir baskı ve tedirginlik içindedir. Verecekleri kararlarla ilgili soruşturmaya uğrama korkusu yaşamakta, İkballeri ile vicdanları arasında sıkışmış vaziyette görev yapmaktadırlar. Biz aşağıda imzası olan Barolar, hukuk devleti, hukuk güvenliği, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakim ve savcı teminatı ilkeleri ile masumiyet karinesi ilkelerine tam ve eksiksiz bir şekilde uyulmasını, bu ilkelere yönelik ihlallerin sonlandırılmasını talep ediyoruz.”

BAROLARIN LİSTESİ ŞÖYLE

Açıklamada imzası bulunan 66 baro ise şöyle : “Adana Barosu, Afyonkarahisar Barosu, Ağrı Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Batman Barosu, Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Bartın Barosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu, Hatay Barosu, Iğdır Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kars Barosu, Kırklareli Barosu, Kırıkkale Barosu, Kilis Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu, Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Muş Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Siirt Barosu, Sinop Barosu, Şırnak Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Tokat Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli Barosu, Uşak Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu.”