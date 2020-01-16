Metin İyidil’in beraat kararına soruşturma

HSK 15 Temmuz'dan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Metin İyidil hakkında önceki gün verilen beraat kararı veren mahkeme üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Komutanlarından Metin İyidil hakkında beraat kararı veren mahkeme başkan ve üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan İyidil, istinaf mahkemesince önceki gün beraat kararı verilerek tahliye edilmişti. İyidil savcılık itirazının kabul edilmesiyle dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alındıktan sonra, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in kayınbiraderi olan Metin İyidil ile birlikte Özdemir'in oğlu ve gelini de gözaltına alındı.

