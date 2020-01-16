TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini Metin İyidil ile birlikte gözaltına alındı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlunun ve gelinin Metin İyidil ile beraber gözaltına alındığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in oğlunun ve gelinin eski Korgeneral Metin İyidil ile birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim ve Destek Komutanı olan Korgeneral Metin İyidil aynı zamanda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kayınbiraderi.

Odatv'de yer alan habere göre, eski Korgeneral Metin İyidil ile beraber; TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve İyidil’in avukatı Abdullah Kaya’nın da gözaltına alındığı belirtildi.