İstanbul'da 31 Mart seçimlerini iptal kararına imza atan Akkaya, YSK Başkanı seçildi

YSK Başkanlığı'na görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi. Akkaya 31 Mart İstanbul yerel seçimlerinin iptali doğrultusunda oy kullanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi. 2016'da YSK üyeliğine atanan Akkaya, 31 Mart İstanbul yerel seçimlerinin iptali kararına imza atan üyelerdendi.

Muharrem Akkaya, YSK Başkanlığını 2023 yılına kadar yürütecek.

Bugün Sadi Güven'den görevi devralan Akkaya "Seçim süreci yaşadık. Bugün itibariyle eski arkadaşlarımızın görev süresi sona erdi, yenileri başladı. Bu önemli ve onurlu bir görev. Başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak isterim. Seçim süresi başladığında ne gerekiyorsa yaparız'' dedi.

Sadi Güven de yaptığı açıklamada ''Bakanlıklara, yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum'' dedi.

MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

1964 doğumlu, Karabük Ovacıklı doğumlu olan Muharrem Akkaya, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı.

Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'de savcılık yaptı. Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliği yapan Akkaya daha sonra bakanlıkta Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu.

24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.