İntihar değil, beni balkondan aşağı ittiler

Ümraniye’de imam nikâhlı olduğu S.B.’yi 7. kattan aşağı attığı iddiasıyla yargılanan Müjdat Ç. ve çalışanı İsrafil K.’nin yargılandığı davada mahkeme sanık İsrafil K. hakkında yakalama kararı çıkardı. S.B. 'Ben kesinlikle intihar etmedim. Beni İsrafil itmiştir' dedi.

Ümraniye’de imam nikâhıyla birlikte yaşadığı S.B.’yi 7. kattan aşağı atan Müjdat Ç. ve çalışanı İsrafil K.’nin yargılandığı davada mahkeme sanık İsrafil K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Ancak İsrafil K’nın Fas’a gittiği öğrenildi. S.B’nin avukatı Cesim Parlak ise sanık hakkında başka suçlamaların da olduğunu belirterek sanığın firar ettiğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, 2015’te yaşanan olayda sanıklar S.B.’nin balkondan atladığını iddia etmişti. Hastaneye kaldırılan S.B. 20 gün komada kaldı. Yüzde 96 engelli ve bakıma muhtaç hale gelen S.B. Müjdat Ç. ile çalışanı İsrafil K. hakkında şikâyetçi oldu.

Emniyet’teki ifadesinde intihara teşebbüs etmediğini belirten S.B., “İsrafil daha önce cezaevinde yatmıştı. İsrafil’e, ‘8 yıl yatmışsın hak etmişsin’ dediğimde kendimi aşağıda buldum. Ben kesinlikle intihar etmedim. Beni İsrafil itmiştir. Benim aşağı atılmam da Müjdat’ın azmettirmesi ile olmuştur” dedi.