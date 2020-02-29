İnsan kaçakçısı: Reis izin verdi; Allah bin bereket versin, günlük 1000 lira paramız oluyor

Türkiye’nin sığınmacıları engellemeyi bırakması üzerine insan kaçakçıları durumu fırsata çevirmiş durumda. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde VOA Türkçe'ye konuşan Özcan Karlı adındaki insan kaçakçısı "Göçmenlerin yarısını ben Avrupa’ya gönderdim" sözlerini kullandı.
VOA'ya konuşan Karlı: "Abi benim işim bu. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçısıyım. Cezasını da yattım. Altı sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz de buradan. Reis de izin verdi. Biz de yolumuza çıktık, doğrusunu istersen." dedi.
İnsan kaçakçısı ne kadar kazandığınıysa şöyle açıkladı:
500 dolar, 600 dolar abi. Çok bir para değil. Malzeme, 30-40 yolcu bir bota biniyor. 500 dolardan 15 bin dolar yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul’dan buraya nakliye, 2 bin dolar. 3000 dolar da biz 5-6 kişiye kalıyor. Allah bin bereket versin. Günlük 1000 lira paramız oluyor. Yakalanmazsa para kazanıyoruz, yakalanırsa bir de zarar edersin. 10-15 milyar bize giriyor. Göçmenler karşıya gitmeden para yok. Cepten para harcıyoruz. Anladın mı? Gidiyor, karşıdan bir telefon açıyor. Biz İstanbul’dan, dövizden paramızı oradan alıyoruz. Para, onlardan kesin almıyoruz. Karşıya gönderiyoruz. Yunan sınırlarına ayak bastıktan sonra biz alıyoruz. Eğer yakalanırsa, Sahil Güvenlik yakalarsa biz zarar ediyoruz.