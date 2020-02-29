İnsan kaçakçısı: Reis izin verdi; Allah bin bereket versin, günlük 1000 lira paramız oluyor

Sınırların açıklaması ve insan kaçakçılığın serbest hale gelmesinin ardından insan kaçakçıları beyanlar vermeye devam ediyor.

Türkiye’nin sığınmacıları engellemeyi bırakması üzerine insan kaçakçıları durumu fırsata çevirmiş durumda. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde VOA Türkçe'ye konuşan Özcan Karlı adındaki insan kaçakçısı "Göçmenlerin yarısını ben Avrupa’ya gönderdim" sözlerini kullandı.

VOA'ya konuşan Karlı: "Abi benim işim bu. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçısıyım. Cezasını da yattım. Altı sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz de buradan. Reis de izin verdi. Biz de yolumuza çıktık, doğrusunu istersen." dedi.

İnsan kaçakçısı ne kadar kazandığınıysa şöyle açıkladı: