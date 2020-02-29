İnsan kaçakçısı: Reis izin verdi; Allah bin bereket versin, günlük 1000 lira paramız oluyor

Sınırların açıklaması ve insan kaçakçılığın serbest hale gelmesinin ardından insan kaçakçıları beyanlar vermeye devam ediyor.
Cumartesi, 29 Şubat 2020 18:43

Türkiye’nin sığınmacıları engellemeyi bırakması üzerine insan kaçakçıları durumu fırsata çevirmiş durumda. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde VOA Türkçe'ye konuşan Özcan Karlı adındaki insan kaçakçısı "Göçmenlerin yarısını ben Avrupa’ya gönderdim" sözlerini kullandı.

VOA'ya konuşan Karlı: "Abi benim işim bu. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçısıyım. Cezasını da yattım. Altı sene cezasını yattım. Bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz de buradan. Reis de izin verdi. Biz de yolumuza çıktık, doğrusunu istersen." dedi.

İnsan kaçakçısı ne kadar kazandığınıysa şöyle açıkladı:

500 dolar, 600 dolar abi. Çok bir para değil. Malzeme, 30-40 yolcu bir bota biniyor. 500 dolardan 15 bin dolar yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul’dan buraya nakliye, 2 bin dolar. 3000 dolar da biz 5-6 kişiye kalıyor. Allah bin bereket versin. Günlük 1000 lira paramız oluyor. Yakalanmazsa para kazanıyoruz, yakalanırsa bir de zarar edersin. 10-15 milyar bize giriyor. Göçmenler karşıya gitmeden para yok. Cepten para harcıyoruz. Anladın mı? Gidiyor, karşıdan bir telefon açıyor. Biz İstanbul’dan, dövizden paramızı oradan alıyoruz. Para, onlardan kesin almıyoruz. Karşıya gönderiyoruz. Yunan sınırlarına ayak bastıktan sonra biz alıyoruz. Eğer yakalanırsa, Sahil Güvenlik yakalarsa biz zarar ediyoruz.
Cumartesi, 29 Şubat 2020 15:49
İnsan kaçakçısından Erdoğan'a teşekkür: Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca geldim
Geçişlerin açılmasının ardından sığınmacılar Türkiye'yi terk etmek için sınırlara doğru hareket etmeye başladı. Bu durumu fırsata çeviren insan kaçakçılarıysa sınırlarda konumlarını aldılar.

İdlib'deki saldırının ardından sığınmacıların sınırdan çıkmasının serbest bırakılması üzerine insanlar Avrupa'ya gitmek için sınırlara akın ederken, insan kaçakçıları da sahillerde müşteri aramaya başladı. İnsan kaçakçısı Mehmet S., "7 – 8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Edirne'de yaşıyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca buraya geldim. Yunanistan göçmenlerin girişine izin vermediği için buradan göndermeye çalışıyoruz" dedi.

Mehmet S. devamında, "Göçmenler serbest olduğunu duyunca hepsi sınır kapısına gittiler. Sınır kapılarından geçiş yok. Bunu öğrenmeleri birkaç günü bulur. Sonra buraya gelirler. Birkaç gün sonra burada yoğunluk olur” diye devam etti.

'BİZ BU İŞİ GÖNÜL İŞİ OLARAK KABUL EDİYORUZ'

Motor ve bot alarak mültecileri karşıya geçirdiklerini ifade eden Mehmet S. İHA muhabirine, “Biz bot ve motor alıyoruz. Bot karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. 7-8 bin Euro bize maliyeti oluyor. 2-3 bin Euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan'da olurlar” dedi.

Bir süredir Ayvacık'ta kalan 35'e yakın Afganlının paraları olmadığını dile getiren Mehmet S, “Burada bekleyen Afganların sayısı az ve paraları yok. Akşam saatlerinde deniz durulursa geçişleri bekliyoruz. Biz bu işi gönül işi olarak kabul ediyoruz. Son bir tane kalana kadar en güvenli şekilde bu işi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bir başka kaçakçı ise, önce mültecilerin güvenliğini sağladıklarını vurgulayarak, “40 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz ve can yelekleri var. Yedek benzin depoları da var. Reisimiz zaten izin vermiş. Karşıya geçtikten sonra Avrupa'ya gidecekler. Önemli olan buradan adaya geçmeleridir” dedi.