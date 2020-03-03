İdlib'de bir asker daha yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de TSK tarafından gönderilen takviye unsurlara yapılan saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bugün bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti: "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaşamını yitiren askerin İzmirli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak olduğunu duyurdu. Soyer "İzmirimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Şehidimiz Mustafa Muhammet Ak’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nden kaldırılıp, Kadifekale Şehitliği’ne defnedilecektir" dedi.