İçişleri Bakanlığı: Evde maaş ödemelerine başlandı

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarının evlerinden ödenmesine başlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemesinin, valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda evde yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarının evlerinden alabilmeleri için 81 İl valiliğine talimat verdi.

Talimata göre, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemelerinin, öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yapılacağı açıklandı.

Talimat kapsamında sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemelerinin şu şekilde yapıldığı bildirildi:

TALEP BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

“65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini Valilik/Kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor. Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor.”