Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapıldı.

İlişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyanlarının yapıldığı görüşmede, 'Türkiye'nin IŞİD ve YPG'ye karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği' belirtildi.

Görüşmede, aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği de vurgulandı.