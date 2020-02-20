Hülya Koçyiğit: Türkiye'de kadınların ulaştığı nokta memnuniyet verici

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit, Türkiye'de kadınların ulaştığı noktanın gerek eğitim, gerek iş hayatında düne nazaran mukayese edilmeyecek kadar ileri ve memnuniyet verici olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit, Türkiye'de kadınları çalışma hayatının dışında tutmaya yönelik açıklamaların, kadın cinayeti ve tacizlerinin arttığı bir dönemde kadınların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Erkekler dün fiziksel özellikleriyle öndeydiler, çünkü beden gücü ihtiyacı vardı, savaşıyorlardı, beden gücü ihtiyacı vardı. Dolayısıyla onlar ön plandaydı. Halbuki kadın olmasa onu doğuran ana olmasa onu yetiştiren bir kadın olmasa ona hayatta eşlik eden bir kadın olmasa onun kusurlarını örten ya da özelliklerini ortaya çıkaran bir eşi olmasa... Bir elmanın iki yarısı gibi düşünüyorum, kadını erkeği eşit görüyorum. Bugün ülkemizde kadınlarımızın ulaştığı nokta gerek eğitim, gerek iş hayatımızda düne nazaran mukayese edilmeyecek kadar ileri ve memnuniyet verici."