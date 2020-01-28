Hülya Koçyiğit'in damadından 2,6 milyon TL’lik vurgun

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’ın da içerisinde yer aldığı iş ortaklığı tarafından yıllık 8,5 milyon TL’ye kiralanan Konyaaltı Sahili’nin, 11 milyon TL’ye başkalarına kiralandığı ortaya çıktı. Sayıştay, kiralama ihalesinin hukuka aykırı olduğunu belirledi.

Antalya Konyaaltı Sahili’ndeki ticari alanların oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’ın da içerisinde yer aldığı iş ortaklığına kiralanması Sayıştay'ın denetimlerine takıldı.

Sayıştay denetçileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin AKP'li eski başkanı Menderes Türel döneminde yapılan kiralama ihalesinde hukuka aykırılıklar tespit etti. Denetçiler, Alkoçlar - Senatalya İş Ortaklığı’nın tek başına katıldığı ihalede "rekabeti engelleyici unsurlar" oluştuğunu da belirledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, 8 milyon 500 bin TL’ye kiralanan Konyaaltı Sahili’ndeki ticari alanların, kiralama ihalesini alan iş ortaklığı tarafından 11 milyon 100 bin TL’ye başkalarına kiralandığı belirtildi.

2 MİLYON 600 BİN TL KAZANDILAR

Denetim Raporu’nda, iş ortaklığının belediyeden kiraladığı ticari alanları başkalarına kiralayarak 2 milyon 600 bin TL kazandığı vurgulandı. Sayıştay denetçileri, kiralama ihalesi kapsamında olmayan dört adet halka açık şezlong alanının da yine iş ortaklığı tarafından hukuka aykırı olarak başkalarına kiralandığını saptadı.

Raporda öte yandan, belediyenin 205 milyon TL yatırım yaptığı Konyaaltı Sahili’nin kiralama ihalesinde tahmini kira bedelinin tespit edilmesi amacıyla ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden görüş alınmadığına dikkat çekildi.

İhaleye sadece bir şirketin katılması nedeniyle “rekabet ortamının” oluşmadığına vurgu yapan Sayıştay, ihale şartnamesinde yer alan yeterlilik kriterinin başka şirketlerin katılımını engelleyici nitelikte olduğunu belirtti. Raporda, "İhalenin açıklığın sağlanmamasına da sebebiyet vererek belediye gelirinin olduğundan düşük gerçekleşmesine neden olabileceği” uyarısında bulunuldu.

ŞİKÂYET DİKKATE ALINMADI

Raporda, ihaleye katılmak isteyen bir başka şirketin, ihale şartlarında yer alan yeterlilik kriterinin rekabeti engelleyici olduğuna ve yumuşatılması gerektiğine dair belediyeye yaptığı yazılı başvurunun da dikkate alınmadığı kaydedildi.