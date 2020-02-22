Hakan Şükür AKP-Cemaat ilişkisini anlattı

Hakan Şükür, nasıl vekil olduğunu ve Erdoğan'ın uçağıyla Gülen etkinliğine götürüldüğünü açıkladı.

"FETÖ" firarisi olarak hakkında yakalama kararı olan eski futbolcu ve AKP vekili Hakan Şükür, Gülen'in bir dönem Türkiye'de özellikle iktidar tarafından el üstünde tutulduğunu söyledi, bu cemaatin düzenlediği organizasyonlara da iktidar üyeleriyle katıldığını, hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağıyla dahi götürüldüğünü dile getirdi.

Euronews muhabirleri, eski futbolcu Hakan Şükür ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evinde görüştü.

'SİYASETE GİRMEK İSTEMİYORDUM AMA BASKI YAPILDI'

Aktif futbolu bıraktıktan sonra, antrenörlük lisansını aldığını ve kesinlikle siyaseti düşünmediğini belirten Şükür "dönemin başbakanı ülkenin bana ihtiyacı olduğunu söyleyerek ısrar etti, baskı yaptı" diyerek, Meclis'e bu yüzden girdiğini söyledi.

"Aslında siyasetin imajımızı, şöhretimizi kullandığını fark ettim" diyen Şükür, "şike davası" sürecinde yargıya müdahale etmesinin istendiğini söyledi.

"17-25 Aralık'ta güvenimiz sarsıldı" diyen Şükür, bakanların yargılanmamasına atıfta bulundu ve "Bize gelsin yargılansın diyenler, kendileri hakkındaki suçlarla ilgili yargılanmadı." ifadesini kullandı.

İstifasının ardından, tehditler aldığını belirten Şükür, eşinin iş yerinin taşlandığını, çalışanların taciz edildiğini ve bundan dolayı ülkeden ayrılmaya karar verdiklerini söyledi.

'GÜLEN HAREKETİ İKTİDAR TARAFINDAN EL ÜSTÜNDE TUTULDU'

Darbe suçlamalarına ilişkin de konuşan Şükür "Hakkımda böyle bir iddianame yok. Sadece kara propaganda var. İnsanlar suçsuzluğunu değil, iddia sahibi suçunuzu ispat etmek zorunda. Suçlular kimse ceza alsın. Bunu en çok ben isterim. Hangi hareketten, hangi cemaatten kim varsa ceza alsın" dedi.

"Gülen Hareketi'nin bir dönem Türkiye'de özellikle iktidar tarafından el üstünde tutulduğunu" söyleyen Şükür, bu cemaatin düzenlediği organizasyonlara da iktidar üyeleriyle katıldığını, hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağıyla dahi götürüldüğünü dile getirdi.

"O dönem her şöhret gibi ben de bu programlara davet edildim ve katıldım" diyen Şükür, hakkındaki suçlamaları reddettiğini söyledi.

'FUTBOLA DÖNMEK, ANTRENÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM'

Uber şoförü olduğuna dair haberlere de değinen Şükür, bir dönem Uber işi yapan bir arkadaşına İngilizce öğrenmek için eşlik ettiğini ancak tam olarak şoförlük yapmadığını belirtti. Şükür, "Uber dışında başka birçok iş yaptım" dedi.

ABD'de başladığı kafe işinin battığını hatırlatan Şükür, "Kariyerime yine futbolda devam etmek istiyorum" dedi.