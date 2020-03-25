Hacettepe'de öğrenciler kalmadıkları süre için yurt parası istenmesine tepkili

Hacettepe Üniversitesi'nde koronavirüs salgını yüzünden yurtları terk eden öğrenciler yurtta kalınmayan süre için kendilerinden ücret alınmasına tepkili.

Hacettepe Üniversitesi'nde uzaktan eğitime geçilmesi durumunda okula bağlı yurtlarda ve öğrenci evlerinde kalanların yurt ödemesine devam edilmesi istendi.

Yapılan açıklamada ödemelerin yaz öğretimine aktarılacağı belirtilirken, uzaktan eğitimin ne zaman biteceği, yaz öğretiminin ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği hakkında bilgi verilmeksizin bahar dönemi boyunca ödemelerin devam etmesi talep edildi.

REKTÖRDEN PAYLAŞIM: ÖDEMELER YAZ DÖNEMİNE SAYILACAK

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Rektör Haluk Özen, "Akademik takvimin uzaması ve yaz öğretimine geçilmesi durumunda, yurtların kullanılmayan süredeki ödemeleri yaz dönemi ödemesine sayılacaktır" diye yazdı.

Sevgili öğrencilerim, akademik takvimin uzaması ve yaz öğretimine geçilmesi durumunda, yurtların kullanılmayan süredeki ödemeleri yaz dönemi ödemesine sayılacaktır. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere. — Haluk Ozen (@OzenHaluk) March 23, 2020

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Okulun yeterli bir açıklama yapmamasının ardından Hacettepe'liler sosyal medyada bir eylem yaptı.

Öğrenciler durumun açıklığa kavuştutulmasını isteyerek, henüz belirsiz olan yaz dönemi için kendilerinden para istenmesine tepki gösterdi.

"#Hacettepebarınmaücretialma" yazarak, kalmadıkları halde yurt ücreti talep edildiğini duyuran öğrenciler, yazın ne olacağının netleşmesinin ardından ne yapılacağına karar verilmesini istedi.

Rektör sosyal medyadaki eylemin ardından kişisel hesabından tekrar paylaşım yaparak açıklama yapılacağını duyurmak zorunda kaldı:

Benim değerli evlatlarım; lütfen kendinizi koruyun, kafanızı yurt ödemeleri ile meşgul etmeyin. Yakında başlayacak olan uzaktan eğitimden en fazla yararlanım sağlayın. Yarın sizlere ödemeler konusunda sizi mutlu edecek bir açıklama yapılacak. — Haluk Ozen (@OzenHaluk) March 25, 2020

Öğrenciler daha önce de apar topar KYK'ya bağlı yurtlardan umreden gelenler için çıkarılmıştı.