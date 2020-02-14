Gözaltındaki Mahmut Alınak: Onur kavgasındayım

Dün Kars'taki evinde gözaltına alınan eski HEP milletvekili, yazar Mahmut Alınak'ın gözaltı süresi uzatıldı. Alınak ailesine gönderdiği notta 'Ben onur kavgasındayım. Beni merak etmeyin' dedi.

İki gündür gözaltında tutulan eski HEP milletvekili, Odatv yazarı 68 yaşındaki Mahmut Alınak'ın gözaltı süresi uzatıldı. Dosyaya ise gizlilik kararı getirildi.

Kars'taki evinde gözaltına alınan Alınak'ın avukatı ve oğlu Bişar Abdi Alınak bir açıklama yaptı.

Odatv'nin aktardığına göre Avukat Bişar Abdi Alınak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Evde yapılan aramada 50’ye yakın polis vardı. Akrepler, özel harekât timleri. Sanki savaş operasyonu gibi bir uygulama yapıldı. Müvekkilim çağrılsa savcılığa gideceğini bile bile yapılan bu uygulama kanundan doğan hakkın kötüye kullanılmasıdır. Zira gözaltı süresinin uzatılması ve dosyada gizlilik kararı alınmış olması da bu tezimizi doğrulamaktadır.

Ayrıca müvekkilim ve babam hiçbir düşüncesini bugüne kadar gizlememiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı gözaltı süresine ve gizlilik kararının kaldırılmasına ilişkin herhangi bir hukuki talepte bulunmayacağız. Yargının mengeneye alındığı günümüz hukuk sisteminde gözaltına yapacağımız itirazın beyhude olacağından eminiz. Kaldı ki talepte bulunmak hukuksuzluğu meşrulaştırmak anlamına gelecektir.”

'BEN ONUR KAVGASINDAYIM'

Babasının iyi olduğunu söyleyen avukat Bişar Abdi Alınak, Mahmut Alınak’ın ailesine yazdığı notu da paylaştı. Mahmut Alınak notta şunları kaydetti:

“Sizi üzdüğümü biliyorum. Ama başka çarem yok. Onur kavgası çocukluğumdan beri benim hep bir parçam oldu. Dediğim gibi ben onur kavgasındayım. Beni merak etmeyin.

Hepinizi öpüyor, kucaklıyorum.

Mahmut Alınak.”