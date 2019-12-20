Fenerbahçe’den limit aşımı açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol gelirlerini harcama limit aşımını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü limit aşımı tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Limit aşımı ve indirilmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir talepleri olmadığının vurgulandığı açıklamada, Türk futbolunun içinde bulunduğu derin ve köklü sorunlara gerçekçi ve kalıcı bir çözüm getirebilmek için, Yeniden Yapılandırma ve Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın birbirine paralel ve eşgüdüm halinde çalışmaları gerektiği belirtildi.

Hazırlanan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın bu haliyle uygulanmasının ileride büyük açmazlara neden olacağının bildirildiği açıklamada, sürecin başında tespit edilmesi ve "tedavisinin geliştirilmek suretiyle ele alınması" gerektiği ifade edildi.

Kulüp, “Limit aşım müsaadesinin %30’dan %40’a çıkarılması ile ilgili bir talebimiz olmadığı gibi; %40’tan 30’a indirilmesinde de herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.