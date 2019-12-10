6 ay önce değişmişti... TFF 'oyun'un kurallarını yeniden değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) lisans ve finansal fair play ile talimatlarda değişiklik yapıldığı duyuruldu.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi"

6 AY ÖNCE DEĞİŞMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri 6 ay önce açıklamıştı.

Kulüplere belirli kriterlerin getirildiği yeni talimatnamede en dikkat çekici bölüm, her sene kulüplere uygulanacak transfer limitleri oldu. Yeni talimata göre, TFF tarafından kulüplere özel harcama limitleri konulacak ve bu limiti aşan kulüplere ağır yaptırımlar uygulanacaktı.



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ÖZDEMİR: KULÜPLERİN KURTULUŞ REÇETESİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikler ile ilgili "Öncelikle Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzda, delegelerimizin teveccühü ile, FIFA ve UEFA kurallarına uygunluk ve Bankalar Birliği yapılandırmasının temeli olacak TFF Statüsü'nün maddelerinde değişiklikler yaptık.Bu değişikliklerle, Kulüp Lisans Kurulumuz'da reform niteliğinde yapılanmaya gittik. Kurulumuzun üye sayısı ve niteliğini değiştirerek Türk futbolu için daha işlevsel hale getirdik. Aynı zamanda, bankalar ve kulüplerimizle görüşmeler yaptık. Mali yapılarımızı sürdürülebilir hale getirmek için, mali yapılandırma sürecini yürüttük. UEFA ile güzide kulüplerimiz adına yoğun görüşmelerde bulunduk. Geçtiğimiz ay UEFA merkezine giderek sayın başkan Aleksander Ceferin'i ziyaret ederek talimatımızın detaylarını anlattık. Kendileri de, bu uygulamaları çok olumlu buldular.Yoğun geçen bu dönemin sonunda da, Türk futbolu için devrim niteliği taşıyan Kulüp Lisans Talimatımızı yayınladık. Bu talimat; inşallah Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak" açıklasında bulunmuştu.