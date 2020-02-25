F-35 parçaları üretilen fabrikada işten atılan işçiler eylem yaptı

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi oldukları için işten atılan Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikası işçileri eylem yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 'Anayasal suç işleniyor' dedi.

İzmir Gaziemir Serbest Bölge'de bulunan Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasından, Birleşik Metal İş Sendikası üyesi oldukları için atılan işçilerle dayanışmak için yüzlerce kişi bir araya geldi.

Eyleme katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Anayasal suç işleyen Kale Pratt&Whitney'e karşı Birleşik Metal sendikamıza üye 94 işçimiz onuruyla direniyor" dedi.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da "Pratt&Whitney işçileri 'Sözler yerine getirilmiyor, düşük ücretlerle uzun süreli çalıştırılıyoruz' dediler ve bunlara karşı sendikalaşmak istediler. Sendikalaşmak anayasal haktır, keyfe göre olmaz" diye konuştu.

Eyleme katılan işçiler, "Sendika haktır, engellenemez", ""Kale yerinden oynar işçiler birlik olsa", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.