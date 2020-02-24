F-35 parçalarının üretildiği fabrikada işçilerin sendika mücadelesi sürüyor

İzmir'de F-35 parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında çalışan ve sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler için yarın bir basın açıklaması düzenlenecek.

İzmir'de ağırlıklı olarak F-35 savaş uçaklarının motor parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında Birleşik Metal-İş'in örgütlenme çalışmaları sürerken, sendika üyesi 7 işçi işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan işçilere destek olmak için Birleşik Metal-İş sendikası dayanışma çağrısı yaptı. Sendikanın çağrısıyla yarın saat 15.30'da Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de bir basın açıklaması düzenlenecek.

Daha önce de arkadaşlarının işten çıkarılmasını fabrika önünde protesto eden 50'nin üzerinde işçi de vardiyaya alınmayarak servislerle evlerine gönderilmişti. İşçiler, "Şu anda Kale Pratt&Whitney’de bu hak engellenmektedir. Bu açık suça sessiz kalmayacağız" diye açıklama yapmıştı.