F-35 parçalarının üretildiği fabrikada işçilerin sendika mücadelesi sürüyor

İzmir'de ağırlıklı olarak F-35 savaş uçaklarının motor parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında Birleşik Metal-İş'in örgütlenme çalışmaları sürerken, sendika üyesi 7 işçi işten çıkarıldı.
İşten çıkarılan işçilere destek olmak için Birleşik Metal-İş sendikası dayanışma çağrısı yaptı. Sendikanın çağrısıyla yarın saat 15.30'da Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de bir basın açıklaması düzenlenecek.
İnadına sendika,
İnadına #DİSK diyen #kaleprattwhitney işçileri tüm emek dostlarını dayanışmaya çağırıyor. pic.twitter.com/ARmbU9yNgp
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) February 20, 2020
Daha önce de arkadaşlarının işten çıkarılmasını fabrika önünde protesto eden 50'nin üzerinde işçi de vardiyaya alınmayarak servislerle evlerine gönderilmişti. İşçiler, "Şu anda Kale Pratt&Whitney’de bu hak engellenmektedir. Bu açık suça sessiz kalmayacağız" diye açıklama yapmıştı.