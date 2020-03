Erdoğan'ın sınıf arkadaşının lüks projesi için imar planı değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınıf arkadaşı olan Mesut Toprak’ın Etiler’deki lüks projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planını değiştirdiği ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sınıf arkadaşı Mesut Toprak için imar planı değişikliği yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Zeytinburnu'nda İstanbul'un silüetini bozan ve kısmen yıkım kararı alınan 16/9 kulelerini inşa eden Astay Gayrimenkul'ün sahibi olan Tay Gruop'un Etiler'deki projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi.

Tay Gruop'un iştiraki Etiler Gayrimenkul Yatırım, 2013 yılından bu yana Akmerkez karşısındaki Belediye Sitesi'nden kentsel dönüşüm için çalışma yürütüyordu. “Deprem riski” raporu ile yıkım kararı alınan 36 daireden 28'ini alan Etiler Gayrimenkul konut imarlı toplam 9 bin 139 metrekare büyüklüğündeki arazi için plan değişikliği yaptırdı.

TİCARET + KONUT ALANI OLDU

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün internet sitesinde dün yayınlanan duyuruya göre, Beşiktaş Ortaköy Mahallesi 1681 Ada 109-179 no'lu parsellerde yer alan arazinin imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Mart 2020 tarihinde değiştirildi. 17 Mart 2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle itirazlar için askıda kalacak yeni imar planlarına göre “konut” alanında yer alan parseller “ticaret + konut” alanına çevrildi.

Raporda yer alan bilgilere göre, inşaat emsal hakkı 1.8 olurken, maksimum 12.5 metre yüksekliğindeki kat yüksekliği ise deniz seviyesinden 184 metreyi geçmeyecek şekilde 12 kata çıkarıldı. Tay Group'un Four Seasons Private Residence adıyla hayata geçireceği projede bitişik nizamda 5 blok yer alacak. Plan değişikliği ile konut imarlı arazideki inşaat alanının yüzde 50'si konut, yüzde 50'si ise ticaret kullanımına açıldı. Böylece proje sahibinin ekstra rant elde etmesi sağlandı.

ERDOĞAN'IN KÜSTÜĞÜ OKUL ARKADAŞI

İstanbul'daki Four Seasons Sultanahmet ve Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus'un da sahibi olan Tay Gruop'un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, Erdoğan'ın okul arkadaşı.

Zeytinburnu'nda yükselen 16/9 adlı projeyi inşa ettikten sonra gündeme gelmişti. Tarihi Yarımada'nın silüetini bozduğu gerekçesiyle tepki toplayan 16/9 projesine tepkisini dile getiren Erdoğan, “Sahibiyle konuştum. (Mesut Toprak) Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum” demişti.