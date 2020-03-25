Erdoğan'dan dezenfektan reklamı talimatı: Bize de gönderin, ellerimizi mahvetmesin ama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı Dönmez'den bor madeninde üretilen el dezenfektanıyla ilgili reklam kampanyası yapılmasını ve açığın kapatılmasını istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlarla video konferans görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan'ın bakanlarla video konferans yöntemiyle görüştüğü toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

'REKLAM KAMPANYASINA GİRİP AÇIĞI KAPAYALIM'

Görüşmede Enerji Bakanı Fatih Dönmez bor madeninden üretilen el dezenfektanını Erdoğan'a tanıttı.

Erdoğan, "Gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Bundan bize de bir gönderin. Elimizi mahvetmesin ama. Sen denedin mi boru?" diye konuştu.

Erdoğan, Bakan Dönmez'e dezenfektanın ele nasıl uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda da bulundu.