Erdoğan açılışı yaptı, lise arkadaşı üç milyon lira kazandı

Diyanet’in 2016 yılındaki Amerika Diyanet Merkezinin açılış etkinliklerinin organizasyonu için üç milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Açılışın organizasyonunu da Çamlıca Camii ile Ahlat Köşkü'nü de inşa eden Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy'un şirketi yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Amerika Diyanet Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 2016 yılındaki açılış etkinliklerinin organizasyonu için üç milyon TL harcadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Diyanet Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 16 Mart 2016 tarihinde Amerika Diyanet Merkezi’nin açılış etkinlikleri organizasyon için ihale yaptı. Organizasyon ihalesi, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı ‘pazarlık usulü’ yönetimi kullanılarak yapıldı. İhaleye iki şirketin teklif vermesine karşın sadece ‘Müessese İletişim Yayıncılık Anonim Şirketi’nin teklifi geçerli sayıldı. Diyanet ile şirket arasında 23 Mart 2016’da ‘3 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. 15 gün olarak belirlenen organizasyon ihalesini kazanan şirkete günlük ortalama 200 bin TL ödendi.

Organizasyon ihalesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatip lisesinden arkadaşı Hasan Gürsoy'un sahibi olduğu Gürsoy Yatırım Holding'e bağlı Müessese İletişim Şirketi aldı.

SAHİBİ ERDOĞAN'IN ARKADAŞI

Gürsoy Grup, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Cami, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini de yaptı. Ayrıca, Çamlıca Camii ile Cumhurbaşkanlığı’nın Ahlat Köşkü'nün inşaatını da üstlendi. Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Gürsoy Grup tarafından yapıldı.

100 MİLYON DOLARA YAPILDI

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yaptığı açıklamaya göre, Amerika Diyanet Merkezi yaklaşık 100 milyon dolara mal oldu. Görmez 2016 yılında yaptığı açıklamada, “Bu merkezin maddi değeri ölçülemez. Bedelinin yüzde 90'ı Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla karşılandı. Sadece yüzde 10'u Diyanet bütçesinden sağlandı” diye konuştu. 16 dönümlük alan üzerine inşa edilen alanda üç bin kişilik cami bulunuyor.