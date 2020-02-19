Emine Erdoğan çöpçatanı adına vakıf kurdu

Emine Erdoğan, 'Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğun için şükran borçluyum' dediği Şule Yüksel Şenler’in adıyla vakıf kurdu.

Erdoğan Ailesinin kurucusu veya yöneticisi olduğu vakıf ve derneklere bir yenisi daha eklendi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın (ŞYŞV) kurucuları arasında yer aldı.

Kuruluş ilanı Resmi Gazete’de yayımlanan vakfın mal varlığı da 90 bin TL olarak belirlendi.

Vakfın kurucuları arasında Emine Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda AKP'li isim yer alıyor. O isimlerden bazıları şöyle; AKP Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 26’ncı dönem AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AKP Konya Milletvekili ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Taksim Cami Vakfı Kurucusu ve Sur Yapı Şirketi’nin sahibi Ziya Altan Elmas.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre vakfın kuruluş amacı “Şule Yüksel Şenler hanımefendinin aziz hatırasını yaşatmak, korumak ve örnek teşkil eden hayat hikâyesini biçimlendiren perspektifini anlatmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir” olarak açıklandı.

Vakfın feshi halinde de vakfa ait malların, belirlenen aynı amaca yönelik diğer bir vakıf veya resmi kuruma devredileceği belirtildi.

EVLİLİĞİMİZE VESİLE OLDU

"Türban" tarzı örtünmenin yaygınlaştırılmasının simge isimlerinden olan Şenler’e yazı ve konuşmaları nedeniyle çok sayıda dava açıldı. Şule Yüksel Şenler’in tasarımı olması nedeniyle "Şulebaş türban" olarak isimlendirilen tesettüre uygun baş bağlama şeklini Hayrünnisa Gül ve Emine Erdoğan da tercih etti.

Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan’la tanışması ve evlenmelerine aracılık da eden Şule Yüksel Şenler’in hayatını kaybetmesinin ardından “Evliliğimize vesile olduğun için şükran borçluyum” diye konuşmuştu.