Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: En çok Türkiye etkilenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak' iddiasında bulundu. Çavuşoğlu AB'den 'mülteciler' konusunda daha fazla destek istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak" iddiasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen "Suriye" konulu Yüksek Düzeyli Toplantı’da konuştu.

Benzer bir toplantının yaklaşık 6 ay önce Brüksel’de yapıldığını ve o günden bugüne Suriye’deki durumun giderek kötüleştiğini ileri süren Çavuşoğlu, İdlib’den kaçan binlerce kişinin Türkiye sınırına dayandığını söyledi. Çavuşoğlu “İdlib’in nüfusu neredeyse Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı kadar. Açıkça görülüyor ki yeni bir göç dalgasını çözemeyiz” diye konuştu.

AB'DEN DESTEK İSTEDİ

"Mülteciler konusunda Türkiye’ye olan katkılarından dolayı" AB'ye teşekkür eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin tek başına 40 milyar dolar harcadığını söyledi ve “Mültecilere yardım etmek ahlaki bir sorumluluktur, bu sebeple daha güçlü ve devamlı bir destek bekliyoruz” diye konuştu.

Finansal yardımın önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun yanı sıra "mültecilerin yerleşiminin de önemli bir konu olduğunu ve bu konuda AB’den farklı çözümlerin gelmesi gerektiğini" kaydetti. Suriyelilerin geri dönmesine odaklanılması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Buradaki kilit nokta ise Suriye çatışmasında sürdürülebilir bir politik çözüme ulaşmak” diye konuştu.

ANAYASA KOMİTESİ

Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmuş olmasından dolayı memnun olduğunu belirten Çavuşoğlu, Suriyelilerin geri dönmesi için politik adımların yanı sıra "güvenlik koşullarının oluşturulması ve sivil yapıların inşa edilmesi" gerektiğini söyledi. Türkiye’nin "bölgede teröre karşı verdiği mücadeleler" sonrası çok sayıda Suriyelinin geri döndüğünü savunan Çavuşoğlu, “Bu da gösteriyor ki bu gerekli koşullar oluşturulduğunda Suriyeliler geri dönme niyetinde” dedi.