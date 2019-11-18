Çavuşoğlu: Bağdadi'nin yerini Irak'a verdiğimiz İthavi gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu IŞİD lideri ile ilgili ‘Bağdadi'nin yakın adamı İthavi'yi yakalayıp Irak'a verdik, Bağdadi'nin nerede olduğunu o gösterdi’ dedi. Çavuşoğlu ayrıca ABD ile Rusya'nın mutabakatların gereğini yerine getirmediğini belirterek Suriye'nin kuzeyine yeniden harekat başlatılabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü söylenen IŞİD lideri Bağdadi için "Bağdadi'nin yakın adamı İthavi'yi yakalayıp Irak'a verdik, Bağdadi'nin nerede olduğunu o gösterdi" dedi.

ABD ile Rusya'nın Suriye'nin kuzeyine ilişkin mutabakatları yerine getirmediğini söyleyen Çavuşoğlu "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yaptılar mı? Hayır yapmadılar. Yapılması lazım çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız, terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım. Bağdadi'nin yakın adamı İthavi'yi yakalayıp Irak'a verdik, Bağdadi'nin nerede olduğunu o gösterdi" dedi.