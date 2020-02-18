Casusluk soruşturması yürütülen avukat hakkındaki iddianame iade edildi

Almanya’nın da aralarında olduğu bazı ülkelerin büyükelçilikleri için çalışan ve hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma yürütülen Yılmaz S. hakkındaki iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.

17 Eylül 2019’da Ankara’da gözaltına alınan, sonrasında tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulan avukat Yılmaz S. hakkındaki iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Yetkili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise iddianameyi savcılığa iade etti.

DW Türkçe'den Elmas Topcu'nun haberine göre, mahkeme iade gerekçesinde ilk olarak Yılmaz S.’ye isnat edilen suçların avukatlık göreviyle bağlantılı olduğunu ve bu nedenle kanun gereği, soruşturma için Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini vurguladı. Avukatlık Kanunu’nun 58'inci maddesi'ne göre, avukatların avukatlık veya barolardaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlara dair soruşturma, Adalet Bakanlığı’nın vereceği izinle, suçu işlediği iddia edilen yerin Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabiliyor. Avukatın bürosu ve özel konutundaki arama da mahkeme kararıyla, Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile mümkün. Üzeri ise ağır ceza mahkemesinin yetki alanına giren bir olayda suç üstü halinde aranabiliyor. Yılmaz S.'nin avukatı Levent Kanat, müvekili Yılmaz S.’nin olayında bunların yerine getirilmediğini söylüyor.