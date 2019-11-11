Canan Kaftancıoğlu’nun korumaları geri çekildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun koruma polislerinin iki gün önce geri çekildiği ortaya çıktı. CHP’li vekil Gökan Zeybek, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ‘Sorumluluğu üstleniyor musunuz?’ diye sordu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun korunması kararının iki gün önce kendisine yapılan tebligatla kaldırıldığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Zeybek, 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Kaftancıoğlu İstanbul’da toplantı halindeyken koruma şubeye bağlı iki memurun toplantıyı yarıda keserek elden yaptıkları tebligatla koruma kararının kaldırıldığını kendisine tebliğ ettiğini belirtti.

Kaftancıoğlu’nun kararın altına “Koruma kararının kaldırılma gerekçesi tarafıma tebellüğ edilmemiş olup, başıma gelebilecek her türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu kayıt altına alırım” şerhi koyduğunu ifade eden Zeybek, tebligatın ardından 10 dakika içinde Kaftancıoğlu’nun koruma polislerinin koruma şube tarafından geri çekildiğini bildirdi.

GEÇEN AY ÖZEL KORUMA STATÜSÜNE YÜKSELTİLMİŞTİ

Zeybek farklı kesimler tarafından kendisi ve ailesi hedef gösterilen ve ölüm tehditleri alan Kaftancıoğlu’nun yaklaşık bir ay önce özel koruma statüsüne yükseltildiğini de hatırlattı.

Zeybek soru önergesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu soruları yanıtlamasını istedi:

"1) Farklı kesimler tarafından aleni bir biçimde kendisi ve ailesi hedef gösterilen, hedef gösterilmesinin akabinde çok kez ölüm tehditleri alan ve hatta yaklaşık bir ay önce özel koruma statüsüne yükseltilen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun koruma kararının kaldırılmasının gerekçesi nedir?

2) Sayın Bakan; alınan bu karar ve yapılan bu gerekçesiz tebligat bilginiz dahilinde midir?

3) Bu gerekçesiz tebligat ve koruma polislerinin geri çekilmesi bilginiz dahilinde gerçekleşmiş ise; 9 Kasım 2019 cumartesi günü saat 12:00’den itibaren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun güvenlik açısından karşılaşacağı olumsuz bir durumdan kim/kimler sorumlu olacaktır? Sorumluluğu üstleniyor musunuz?

4) CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun koruma kararının kaldırıldığı bu kurulun toplanma tarihi nedir? Bu kurul sadece CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için mi toplanmıştır?

5) İstanbul’daki diğer siyasi parti il başkanlıklarındaki koruma statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmakta mıdır?

6) İstanbul’daki diğer siyasi parti il başkanlıklarındaki koruma statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmuyorsa; CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun mevcut koruma statüsü ile diğer siyasi parti il başkanlıklarının mevcut koruma statüsü arasında fark yaratan değişken/değişkenler nelerdir?

7) Bu zamana kadar koruma kararları ile ilgili bütün yazışmalar kişiye özel kapalı zarf usulü posta yoluyla iletilmişken, bu kararın 9 Kasım 2019 cumartesi günü saat 12:00’de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun özel alanına müdahale edilerek, toplantı yarıda kesilecek kadar aciliyet içinde tebliğ edilmesinin sebebi nedir?"