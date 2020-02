BM'nin 'Yahudi yerleşimlerindeki şirketler' listesine ABD'den tepki

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklayan BM'ye tepki gösterdi. Pompeo 'Liste, İsrail karşıtı boykotu, tasfiyeyi ve yaptırımları kolaylaştırıyor' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler'in (BM) Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirketleri açıklamasının, kurumun "İsrail karşıtı" tutumunu sergilediğini söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre, söz konusu listenin oluşturulmasında ABD’nin rol almadığını vurgulayan Pompeo, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet tarafından yayınlanan bu liste beni şaşkınlığı uğrattı. Bu olay aslında BM'nin alışılagelmiş İsrail karşıtı tutumunu doğruluyor" diye konuştu.

Bu durumun, "İsrail’in tecridine yol açtığını" iddia eden Pompeo, "Liste, İsrail karşıtı boykotu, tasfiyeyi ve yaptırımları kolaylaştırıyor. Ayrıca İsrail-Filistin barışı için yürüttüğümüz müzakerelere gölge düşürüyor" diye konuştu.

BM dün Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve diğer uluslararası firmaların listesini yayımlamış, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yeni raporunda, bölgedeki 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelere ait toplam 112 firmanın tam listesi yer almıştı.

Uluslararası şirketler arasında listede, ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" firmaları da yer alıyor.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İsrail'den de tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'le artık işbirliği yapmayacağı duyuruldu.

İsrail 2012 yılında da BM İnsan Hakları Konseyi ile işbirliğine son vermiş, ardından da BM'nin kültür ve bilim örgütü UNESCO'dan çekilmişti.